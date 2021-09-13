Большинство украинцев оценивают риски пандемии коронавируса как угрожающие и умеренные. В то же время проще к этому относится треть граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.

Согласно результатам, 14% опрошенных считают эпидемию коронавируса в Украине очень угрожающей.

— Еще почти половина оценивает ее угрозы как умеренные, — говорится в отчете исследователей.

Если речь идет о личном опыте граждан, то 23% респондентов эпидемия очень волнует, а 44% заявили о том, что она их скорее волнует.

В то же время совсем или скорее не волнует распространение коронавируса чуть меньше 30% опрошенных.

Во время соцопроса исследователи изучили мнение 2 001 респондента на территории Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

В последнее время в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом. Поэтому стране грозит усиление карантинных мер. Ограничения могут ввести уже в сентябре.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива