Більшість українців оцінюють ризики пандемії коронавірусу як загрозливі та помірні. Водночас простіше до цього ставиться третина громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року.

Згідно з результатами, 14% опитаних вважають епідемію коронавірусу в Україні дуже загрозливою.

– Ще майже половина оцінює її загрози як помірні, – йдеться у звіті дослідників.

Якщо йдеться про особистий досвід громадян, то 23% респондентів епідемія дуже хвилює, а 44% заявили про те, що вона їх скоріше хвилює.

Водночас зовсім чи скоріше не хвилює поширення коронавірусу трішки менше 30% опитаних.

Під час соцопитування дослідники вивчили думку 2 001 респондента на території Україні, за винятком окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Останнім часом в Україні погіршилася загальна ситуація з коронавірусом. Через це країні загрожує посилення карантинних заходів. Обмеження можуть запровадити уже у вересні.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва