В Україні продовжує погіршуватися ситуація із захворюваністю на Covid-19, але всі області досі перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Деякі регіони не відповідають цій зоні за кількома показниками.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у Києві рівень захворюваності становить 130 на 100 тис. населення, у Житомирській області – 98, у Запорізькій – 85, у Луганській – 182, Львівській – 95, Одеській – 91, Рівненській – 81, Тернопільській – 132, Харківській – 106, Херсонській – 99, Хмельницькій – 96, Чернівецькій – 245.

У нормі цей показник має бути на рівні 75 на 100 тис. населення.

Також у чотирьох областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій з Covid-19. Чотири доби поспіль у Львівській та Волинській поступово збільшується кількість хворих. Цей показник станом на 12 вересня становить 82,6% та 65%.

А ще два дні поспіль динаміка рівня госпіталізацій перевищена в Одеській та Тернопільській областях – 53,1% та 62,8%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Станом на 13 вересня в Україні зафіксували 1 205 нових випадків коронавірусу за добу. Одужати вдалося 758 людям, а померли – 18.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Тернопільській (148), Чернівецькій (120) та Житомирській (88) областях. Детальніше про статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.