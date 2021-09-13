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В Україні за добу виявили 1 205 нових випадків коронавірусу

13 Вересня, 08:16 Людмила Грубнік
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Джерело: Depositphotos

Станом на 13 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 317 824 випадки коронавірусу, за добу – 1 205 нових хворих.

Серед них – 149 дітей та 23 медпрацівники.

З початку пандемії від вірусу у країні померли 54 360 людей, протягом доби – 18.

Одужати вдалося за увесь час 2 221 868 українцям, за день – 758 особам.

За час поширення коронавірусу провели 12 279 748 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 668.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Тернопільській (148), Чернівецькій (120) та Житомирській (88) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 44 випадки;
  • Волинська область – 79 випадків;
  • Дніпропетровська область – 60 випадків;
  • Донецька область – 18 випадків;
  • Житомирська область – 88 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 випадок;
  • Київська область – 29 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 37 випадків;
  • Львівська область – 86 випадків;
  • Миколаївська область – 45 випадків;
  • Одеська область – 56 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 13 випадків;
  • Сумська область – 25 випадків;
  • Тернопільська область – 148 випадків;
  • Харківська область – 45 випадків;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 42 випадки;
  • Чернівецька область – 120 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.
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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 12 вересня вірус діагностували у 2 316 619 українців, за добу було 2 196 нових випадків зараження Covid-19.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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