Станом на 13 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 317 824 випадки коронавірусу, за добу – 1 205 нових хворих.

Серед них – 149 дітей та 23 медпрацівники.

З початку пандемії від вірусу у країні померли 54 360 людей, протягом доби – 18.

Одужати вдалося за увесь час 2 221 868 українцям, за день – 758 особам.

За час поширення коронавірусу провели 12 279 748 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 668.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Тернопільській (148), Чернівецькій (120) та Житомирській (88) областях.

Статистика:

Вінницька область – 44 випадки;

Волинська область – 79 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 18 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 86 випадків;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 45 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 120 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 12 вересня вірус діагностували у 2 316 619 українців, за добу було 2 196 нових випадків зараження Covid-19.