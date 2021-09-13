Станом на 13 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 317 824 випадки коронавірусу, за добу – 1 205 нових хворих.
Серед них – 149 дітей та 23 медпрацівники.
З початку пандемії від вірусу у країні померли 54 360 людей, протягом доби – 18.
Одужати вдалося за увесь час 2 221 868 українцям, за день – 758 особам.
За час поширення коронавірусу провели 12 279 748 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 668.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Тернопільській (148), Чернівецькій (120) та Житомирській (88) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 44 випадки;
- Волинська область – 79 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 18 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 випадок;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 86 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 45 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 120 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 12 вересня вірус діагностували у 2 316 619 українців, за добу було 2 196 нових випадків зараження Covid-19.