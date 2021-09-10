У Європі погіршується ситуація з коронавірусом. Через це країни посилюють карантинні заходи. А ВООЗ закликає активніше вакцинуватися та ділитися вакцинами.

Так, Австрія запроваджує обмеження для невакцинованих, щоб спонукати людей до щеплення проти коронавірусу. За останню добу у країні – 2 тис. нових випадків.

Складна епідситуація і у Німеччині. За останні два тижні кількість нових випадків там збільшилася вдвічі і тепер за добу додається по 1,3 тис. хворих.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає всі держави мобілізуватися і допомогти з вакцинами тим, хто і досі не має змоги щепити своїх громадян навіть першою дозою.

Водночас у деяких країнах, наприклад в Ізраїлі, колють уже третю дозу.

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США та Ізраїль виступали проти мораторію на треті й подальші дози і пояснювали це турботою про своїх громадян.

Але у Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують: якщо багаті країни не поділяться з бідними, пандемія триватиме ще довше, бо вірус мутує саме там, де низький рівень вакцинації від коронавірусу.