У США оголосили про нові заходи щодо боротьби з коронавірусом. У країні вимагатимуть від працівників великих компаній зробити щеплення від Covid-19 або ж проходити щотижневе тестування.

Відповідне рішення оголосив президент Джо Байден. У заходи входить мандат на вакцинування для мільйонів працівників федерального уряду, вони запроваджені через зростання кількості випадків у країні. Нові вимоги охоплюють близько 100 млн працівників.

– Тут не йдеться про свободу чи особистий вибір, а про захист себе та оточуючих, – зазначив Байден.

Президент додав, що він доручив Міністерству праці США вимагати від усіх приватних підприємств зі 100 і більше співробітниками доказ вакцинації або негативного тесту на Covid-19 принаймні раз на тиждень.

Майже 17 млн медичних працівників закладів, які отримують федеральні виплати, також підпадають під ці вимоги.

Цей план викликав негайну реакцію серед деяких республіканців, які стверджували, що уряд не повинен грати роль у прийнятті рішень щодо здоров’я окремих людей.

Нині понад 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. Повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.

Нещодавно американська авіакомпанія Delta Air Lines повідомила, що планує зобов’язати усіх працівників без щеплення від коронавірусу щотижня проходити тести, а також платити щомісяця $200.

За інформацією авіакомпанії, середня вартість перебування співробітника з коронавірусом у лікарні обійшлася Delta у $50 тис. на людину.