У США оголосили про нові заходи щодо боротьби з коронавірусом. У країні вимагатимуть від працівників великих компаній зробити щеплення від Covid-19 або ж проходити щотижневе тестування.
Відповідне рішення оголосив президент Джо Байден. У заходи входить мандат на вакцинування для мільйонів працівників федерального уряду, вони запроваджені через зростання кількості випадків у країні. Нові вимоги охоплюють близько 100 млн працівників.
– Тут не йдеться про свободу чи особистий вибір, а про захист себе та оточуючих, – зазначив Байден.
Президент додав, що він доручив Міністерству праці США вимагати від усіх приватних підприємств зі 100 і більше співробітниками доказ вакцинації або негативного тесту на Covid-19 принаймні раз на тиждень.
Цей план викликав негайну реакцію серед деяких республіканців, які стверджували, що уряд не повинен грати роль у прийнятті рішень щодо здоров’я окремих людей.
Нині понад 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. Повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.
Нещодавно американська авіакомпанія Delta Air Lines повідомила, що планує зобов’язати усіх працівників без щеплення від коронавірусу щотижня проходити тести, а також платити щомісяця $200.
За інформацією авіакомпанії, середня вартість перебування співробітника з коронавірусом у лікарні обійшлася Delta у $50 тис. на людину.