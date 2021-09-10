В США объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом. В стране потребуют от работников крупных компаний сделать прививку от Covid-19 или же проходить еженедельное тестирование.

Соответствующее решение объявил президент Джо Байден. В меры входит мандат на вакцинирование для миллионов работников федерального правительства, они введены из-за роста количества случаев в стране. Новые требования охватывают около 100 млн работников.

— Здесь речь не идет о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих, — отметил Байден.

Президент добавил, что он поручил Министерству труда США требовать от всех частных предприятий со 100 и более сотрудниками доказательство вакцинации или отрицательного теста на Covid-19 по крайней мере раз в неделю.

Почти 17 млн медицинских работников учреждений, получающих федеральные выплаты, также подпадают под эти требования.

Этот план вызвал немедленную реакцию среди некоторых республиканцев, которые утверждали, что правительство не должно играть роль в принятии решений о здоровье отдельных людей.

Сейчас более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

Недавно американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что планирует обязать всех работников без прививки от коронавируса еженедельно проходить тесты, а также платить ежемесячно $200.

По информации авиакомпании, средняя стоимость пребывания сотрудника с коронавирусом в больнице обошлась Delta в $50 тыс. на человека.