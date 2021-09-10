В Европе ухудшается ситуация с коронавирусом. Поэтому страны усиливают карантинные меры. А ВОЗ призывает активнее вакцинироваться и делиться вакцинами.

Так, Австрия вводит ограничения для невакцинированных, чтобы побудить людей к прививке против коронавируса. За последние сутки в стране — 2 тыс. новых случаев.

Сложная эпидситуация и в Германии. За последние две недели количество новых случаев там увеличилась в два раза и теперь за сутки добавляется по 1,3 тыс. больных.

Всемирная организация здравоохранения призывает все государства мобилизоваться и помочь с вакцинами тем, кто до сих пор не имеет возможности прививать своих граждан даже первой дозой.

В то же время в некоторых странах, например в Израиле, колют уже третью дозу.

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США и Израиль выступали против моратория на третьи и последующие дозы и объясняли это заботой о своих гражданах.

Но во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: если богатые страны не поделятся с бедными, пандемия будет продолжаться еще дольше, потому что вирус мутирует именно там, где низкий уровень вакцинации от коронавируса.