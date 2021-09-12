В Україні 2 196 нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок неділі, 12 вересня, в Україні виявили 2 196 нових випадків зараження Covid-19, серед яких 236 дітей та 35 медичних працівників.

Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 316 619 українців 2 221 110 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 1 257 осіб.

За минулу добу з Covid-19 впоралися 499 осіб, а 22 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження виявили в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Коронавірус у регіонах: