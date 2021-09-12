В Україні 2 196 нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок неділі, 12 вересня, в Україні виявили 2 196 нових випадків зараження Covid-19, серед яких 236 дітей та 35 медичних працівників.
Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 316 619 українців 2 221 110 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 1 257 осіб.
За минулу добу з Covid-19 впоралися 499 осіб, а 22 українців не змогли подолати хворобу і померли.
Найбільше випадків зараження виявили в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Коронавірус у регіонах:
- Коронавірус у регіонах:
- Вінницька область — 55;
- Волинська область — 45;
- Дніпропетровська область — 172;
- Донецька область — 57;
- Житомирська область — 114;
- Закарпатська область — 15;
- Запорізька область — 40;
- Івано-Франківська область — 51;
- Київська область — 67;
- Кіровоградська область — 15;
- Луганська область — 27;
- Львівська область -117;
- Миколаївська область — 48;
- Одеська область — 172;
- Полтавська область — 17;
- Рівненська область — 56;
- Сумська область — 67;
- Тернопільська область — 173;
- Харківська область — 182;
- Херсонська область — 94;
- Хмельницька область — 135;
- Черкаська область — 50;
- Чернівецька область — 189;
- Чернігівська область — 25.