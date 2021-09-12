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В Україні 2 196 нових випадків коронавірусу за добу

12 Вересня, 08:15 Абрамова Юлія
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Станом на ранок неділі, 12 вересня, в Україні виявили 2 196 нових випадків зараження Covid-19, серед яких 236 дітей та 35 медичних працівників.

Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 316 619 українців 2 221 110 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 1 257 осіб.

За минулу добу з Covid-19 впоралися 499 осіб, а 22 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження виявили в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Коронавірус у регіонах:

  • Коронавірус у регіонах:
  • Вінницька область — 55;
  • Волинська область — 45;
  • Дніпропетровська область — 172;
  • Донецька область — 57;
  • Житомирська область — 114;
  • Закарпатська область — 15;
  • Запорізька область — 40;
  • Івано-Франківська область — 51;
  • Київська область — 67;
  • Кіровоградська область — 15;
  • Луганська область — 27;
  • Львівська область -117;
  • Миколаївська область — 48;
  • Одеська область — 172;
  • Полтавська область — 17;
  • Рівненська область — 56;
  • Сумська область — 67;
  • Тернопільська область — 173;
  • Харківська область — 182;
  • Херсонська область — 94;
  • Хмельницька область — 135;
  • Черкаська область — 50;
  • Чернівецька область — 189;
  • Чернігівська область — 25.
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Теги
Коронавірус Covid-19
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