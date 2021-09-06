В Україні вакцинація дітей віком 12 + дозволена згідно з наказом МОЗ від 17 липня 2021 року. Імунопрофілактика проводиться тільки однією вакциною – Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Однак відсутність такого щеплення не є підставою для недопуску дитини до занять в школі.

У міру того, як набираються нові свідчення про ефективність і безпеку затверджених вакцин проти Covid-19, які сьогодні широко використовуються для імунізації дорослих, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дозволила робити такі щеплення і дітям.

У найсвіжіших оновленнях своїх рекомендацій ВООЗ акцентує на тому, що вакцина проти Covid-19 “може бути запропонована дітям від 12 до 15 років з групи високого ризику, поряд з іншими пріоритетними групами”. Йдеться поки тільки про один продукт, безпеку якого щодо дітей ВООЗ може гарантувати. Це – вакцина спільного німецько-американського виробництва Pfizer/BionTech.

– Діти і підлітки, як правило, більш легко переносять захворювання. Тому, якщо вони не входять до групи з важким ризиком Covid-19, їх слід вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників, – наголошується в документі.

Що ж стосується імунізації проти Covid-19 дітей до 12 років, то в даний час випробування вакцин для цієї вікової категорії знаходяться в активній стадії. Правда, навіть про приблизні терміни їх появи поки не повідомляється.

Навіщо Covid-вакцини дітям

На думку ЮНІСЕФ, загроза для дітей від Covid-19 величезна, і вона виходить далеко за рамки безпосередніх фізичних наслідків цієї хвороби.

– Заходи ізоляції, що зберігаються або повторно вводяться, серйозно позначаються на доступі дітей до основних медичних послуг, що загрожує здоров’ю і майбутньому цілого покоління дітей, – наголошується в заяві Дитячого фонду при ООН.

У багатьох розвинених країнах кампанія вакцинація проти Covid-19 дітей старше 12 років вже почалася. За статусом вона рекомендаційна, але не обов’язкова. Однак влада енергійно агітує батьків прийняти рішення “за”, мотивуючи кращою захищеністю дитини від небезпечної інфекційної хвороби під час навчального року, що почався.

– На сьогоднішній день немає гострої необхідності у вакцинації дітей молодше 12 років, оскільки вони в рази менше хворіють на Covid-19, ніж дорослі, а якщо і хворіють, то переносять інфекцію набагато легше або взагалі безсимптомно, – зазначає сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

За її словами, це питання вкрай актуальне для діток зі складними фоновими захворюваннями, чия імунна система ослаблена і не витримає випробування смертельно небезпечною інфекцією. Наприклад, це стосується недоношених малюків, дітей з вродженими вадами серця, хворобою Дауна і т. д.

Але, оскільки на сьогодні у нас немає вакцин, дозволених дітям молодше 12, говорити про їх гіпотетичну необхідність, не має сенсу. У всякому разі, поки. Тому основними елементами захисту дітей від Covid-19 як і раніше є маски, дистанція, якісна вентиляція і регулярне провітрювання класних кімнат.

Джерело: ЮНІСЕФ, ВООЗ, МЗ