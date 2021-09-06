В Украине вакцинация детей в возрасте 12+ разрешена согласно приказа МЗ от 17 июля 2021 года. Иммунопрофилактика проводится только одной вакциной — Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Однако отсутствие такой прививки не является основанием для недопуска ребенка к занятиям в школе.

По мере того, как набираются новые данные об эффективности и безопасности утвержденных вакцин против Covid-19, которые сегодня широко используются для иммунизации взрослых, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила делать такие прививки и детям.

В самых свежих обновлениях своих рекомендаций ВОЗ акцентирует на том, что вакцина против Covid-19 «может быть предложена детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска, наряду с другими приоритетными группами». Речь идет пока только об одном продукте, безопасность которого в отношении детей ВОЗ может гарантировать. Это – вакцина совместного немецко-американского производства Pfizer/BionTech.

— Дети и подростки, как правило, более легко переносят заболевание. Поэтому, если они не входят в группу с тяжелым риском Covid-19, их следует вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, — отмечается в документе.

Что же касается иммунизации против Covid-19 детей до 12 лет, то в настоящее время испытания вакцин для этой возрастной категории находятся в активной стадии. Правда, даже о приблизительных сроках их появления пока не сообщается.

Зачем Covid-вакцины детям

По мнению ЮНИСЕФ, угроза для детей, исходящая от Covid-19, огромна, и она выходит далеко за рамки непосредственных физических последствий этой болезни.

— Сохраняющиеся или повторно вводимые меры изоляции серьезно сказываются на доступе детей к основным медицинским услугам, что угрожает здоровью и будущему целого поколения детей, — отмечается в заявлении Детского фонда при ООН.

Во многих развитых страна кампания вакцинация против Covid-19 детей старше 12 лет уже началась. По статусу она рекомендательная, но не обязательная. Однако власти энергично агитируют родителей принят решение «за», мотивируя лучшей защищенностью ребенка от опасной инфекционной болезни во время начавшегося учебного года.

— На сегодняшний день нет острой необходимости в вакцинации детей младше 12 лет, поскольку они в разы меньше болеют Covid-19, чем взрослые, а если и болеют, то переносят инфекцию гораздо легче или вообще бессимптомно, — отмечает семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

По ее словам, этот вопрос крайне актуален для деток со сложными фоновыми заболеваниями, чья иммунная система ослаблена и не выдержит испытания смертельно опасной инфекцией. К примеру, это касается недоношенных малышей, детей с врожденными пороками сердца, болезнью Дауна и т.д.

Но, поскольку на сегодня у нас нет вакцин, разрешенных детям младше 12, говорить об их гипотетической необходимости, не имеет смысла. Во всяком случае, пока. Поэтому основными элементами защиты детей от Covid-19 по-прежнему являются маски, дистанция, качественная вентиляция и регулярное проветривание классных комнат.

Источник: ЮНИСЕФ, ВОЗ, МОЗ