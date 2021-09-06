З 1 вересня 2021 року в українських школах розпочався навчальний рік 2021/2022. Попри напружену ситуацію з коронавірусом, діти пішли до шкіл та розпочали навчання офлайн, однак все може змінитися, якщо показники захворюваності на Covid-19 погіршуватимуться.

У МОЗ України розповіли, як відбуватиметься навчання у разі переходу населеного пункту чи регіону до різних інших рівнів епіднебезпеки.

Зелена зона

Школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичному режимі. Однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним.

Жовта та помаранчева зони

Школи продовжать бути відчиненими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення від коронавірусу.

Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання та протиепідемічних заходів зберігається.

Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.

Червона зона

Відвідувати школи заборонено.

Обмеження не стосується вихованців дитячих садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу.

В Україні триває вакцинація працівників освітньої сфери. МОЗ закликає учителів та співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик тяжких наслідків коронавірусу.