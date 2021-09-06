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Як працюватимуть школи у різних зонах карантину – пояснення МОЗ

6 Вересня, 11:32 Людмила Грубнік
навчання онлайн
Джерело: Pixabay

З 1 вересня 2021 року в українських школах розпочався навчальний рік 2021/2022. Попри напружену ситуацію з коронавірусом, діти пішли до шкіл та розпочали навчання офлайн, однак все може змінитися, якщо показники захворюваності на Covid-19 погіршуватимуться.

У МОЗ України розповіли, як відбуватиметься навчання у разі переходу населеного пункту чи регіону до різних інших рівнів епіднебезпеки.

  • Зелена зона

Школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичному режимі. Однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним.

  • Жовта та помаранчева зони

Школи продовжать бути відчиненими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення від коронавірусу.

Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання та протиепідемічних заходів зберігається.

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Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.

  • Червона зона

Відвідувати школи заборонено.

Обмеження не стосується вихованців дитячих садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу.

В Україні триває вакцинація працівників освітньої сфери. МОЗ закликає учителів та співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик тяжких наслідків коронавірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Онлайн освіта , шкільна освіта , Школа , Школярі
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