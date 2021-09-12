По состоянию на утро воскресенья, 12 сентября, в Украине обнаружили 2196 новых случаев заражения Covid-19, среди которых 236 детей и 35 медицинских работников.
Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2316619 украинский 2221110 из которых вылечились. В то же время в больницу госпитализировали 1257 человек.
За минувшие сутки с Covid-19 справились 499 человек, а 22 украинский не смогли преодолеть болезнь и умерли.
Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
Коронавирус в регионах:
- Коронавирус в регионах:
- Винницкая область — 55;
- Волынская область — 45;
- Днепропетровская область — 172;
- Донецкая область — 57;
- Житомирская область — 114;
- Закарпатская область — 15;
- Запорожская область — 40;
- Ивано-Франковская область — 51;
- Киевская область — 67;
- Кировоградская область — 15;
- Луганская область — 27;
- Львовская область -117;
- Николаевская область — 48;
- Одесская область — 172;
- Полтавская область — 17;
- Ровенская область — 56;
- Сумская область — 67;
- Тернопольская область — 173;
- Харьковская область — 182;
- Херсонская область — 94;
- Хмельницкая область — 135;
- Черкасская область — 50;
- Черновицкая область — 189;
- Черниговская область — 25.