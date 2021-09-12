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В Украине 2 196 новых случаев коронавируса в сутки

12 сентября, 08:15 Абрамова Юлія
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По состоянию на утро воскресенья, 12 сентября, в Украине обнаружили 2196 новых случаев заражения Covid-19, среди которых 236 детей и 35 медицинских работников.

Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2316619 украинский 2221110 из которых вылечились. В то же время в больницу госпитализировали 1257 человек.

За минувшие сутки с Covid-19 справились 499 человек, а 22 украинский не смогли преодолеть болезнь и умерли.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Коронавирус в регионах:

  • Коронавирус в регионах:
  • Винницкая область — 55;
  • Волынская область — 45;
  • Днепропетровская область — 172;
  • Донецкая область — 57;
  • Житомирская область — 114;
  • Закарпатская область — 15;
  • Запорожская область — 40;
  • Ивано-Франковская область — 51;
  • Киевская область — 67;
  • Кировоградская область — 15;
  • Луганская область — 27;
  • Львовская область -117;
  • Николаевская область — 48;
  • Одесская область — 172;
  • Полтавская область — 17;
  • Ровенская область — 56;
  • Сумская область — 67;
  • Тернопольская область — 173;
  • Харьковская область — 182;
  • Херсонская область — 94;
  • Хмельницкая область — 135;
  • Черкасская область — 50;
  • Черновицкая область — 189;
  • Черниговская область — 25.
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Коронавірус Covid-19
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