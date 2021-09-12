По состоянию на утро воскресенья, 12 сентября, в Украине обнаружили 2196 новых случаев заражения Covid-19, среди которых 236 детей и 35 медицинских работников.

Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2316619 украинский 2221110 из которых вылечились. В то же время в больницу госпитализировали 1257 человек.

За минувшие сутки с Covid-19 справились 499 человек, а 22 украинский не смогли преодолеть болезнь и умерли.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Коронавирус в регионах: