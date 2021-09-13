По состоянию на 13 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 317 824 случая коронавируса, за сутки — 1 205 новых больных.
Среди них — 149 детей и 23 медработника.
С начала пандемии от вируса в стране умерли 54 360 человек, в течение суток — 18.
Выздороветь удалось за все время 2 221 868 украинцам, за день — 758 людям.
За время распространения коронавируса провели 12 279 748 тестов методом ПЦР, за сутки — 10 668.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Тернопольской (148), Черновицкой (120) и Житомирской (88) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 44 случая;
- Волынская область — 79 случаев;
- Днепропетровская область — 60 случаев;
- Донецкая область — 18 случаев;
- Житомирская область — 88 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 18 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 случай;
- Киевская область — 29 случаев;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- Луганская область — 37 случаев;
- Львовская область — 86 случаев;
- Николаевская область — 45 случаев;
- Одесская область — 56 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 13 случаев;
- Сумская область — 25 случаев;
- Тернопольская область — 148 случаев;
- Харьковская область — 45 случаев;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 4 случая;
- Черкасская область — 42 случая;
- Черновицкая область — 120 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 12 сентября вирус диагностировали у 2 316 619 украинцев, за сутки было 2 196 новых случаев заражения Covid-19.