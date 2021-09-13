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В Украине за сутки выявили 1 205 новых случаев коронавируса

13 сентября, 08:16 Людмила Грубнік
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Источник: Depositphotos

По состоянию на 13 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 317 824 случая коронавируса, за сутки — 1 205 новых больных.

Среди них — 149 детей и 23 медработника.

С начала пандемии от вируса в стране умерли 54 360 человек, в течение суток — 18.

Выздороветь удалось за все время 2 221 868 украинцам, за день — 758 людям.

За время распространения коронавируса провели 12 279 748 тестов методом ПЦР, за сутки — 10 668.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Тернопольской (148), Черновицкой (120) и Житомирской (88) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 44 случая;
  • Волынская область — 79 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 18 случаев;
  • Житомирская область — 88 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 случай;
  • Киевская область — 29 случаев;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • Луганская область — 37 случаев;
  • Львовская область — 86 случаев;
  • Николаевская область — 45 случаев;
  • Одесская область — 56 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 13 случаев;
  • Сумская область — 25 случаев;
  • Тернопольская область — 148 случаев;
  • Харьковская область — 45 случаев;
  • Херсонская область — 13 случаев;
  • Хмельницкая область — 4 случая;
  • Черкасская область — 42 случая;
  • Черновицкая область — 120 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, на 12 сентября вирус диагностировали у 2 316 619 украинцев, за сутки было 2 196 новых случаев заражения Covid-19.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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