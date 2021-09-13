По состоянию на 13 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 317 824 случая коронавируса, за сутки — 1 205 новых больных.

Среди них — 149 детей и 23 медработника.

С начала пандемии от вируса в стране умерли 54 360 человек, в течение суток — 18.

Выздороветь удалось за все время 2 221 868 украинцам, за день — 758 людям.

За время распространения коронавируса провели 12 279 748 тестов методом ПЦР, за сутки — 10 668.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Тернопольской (148), Черновицкой (120) и Житомирской (88) областях.

Статистика:

Винницкая область — 44 случая;

Волынская область — 79 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 18 случаев;

Житомирская область — 88 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай;

Киевская область — 29 случаев;

Кировоградская область — 7 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Львовская область — 86 случаев;

Николаевская область — 45 случаев;

Одесская область — 56 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 13 случаев;

Сумская область — 25 случаев;

Тернопольская область — 148 случаев;

Харьковская область — 45 случаев;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 42 случая;

Черновицкая область — 120 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 12 сентября вирус диагностировали у 2 316 619 украинцев, за сутки было 2 196 новых случаев заражения Covid-19.