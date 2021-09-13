В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью Covid-19, но все области до сих пор находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Некоторые регионы не соответствуют этой зоне по нескольким показателям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в Киеве уровень заболеваемости составил 130 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 98, в Запорожской — 85, в Луганской — 182, Львовской — 95, Одесской — 91, Ровенской — 81, Тернопольской — 132, Харьковской — 106, Херсонской — 99, Хмельницкой — 96, Черновицкой — 245.

В норме этот показатель должен быть на уровне 75 на 100 тыс. населения.

Также в четырех областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций с Covid-19. Четыре дня подряд во Львовской и Волынской постепенно увеличивается количество больных. Этот показатель по состоянию на 12 сентября составляет 82,6% и 65%.

А еще два дня подряд динамика уровня госпитализаций превышена в Одесской и Тернопольской областях — 53,1% и 62,8%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

По состоянию на 13 сентября в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев коронавируса за сутки. Выздороветь удалось 758 людям, а умерли — 18.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Тернопольской (148), Черновицкой (120) и Житомирской (88) областях. Подробнее о статистике коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.