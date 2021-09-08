В Украине система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с коронавирусом в случае наступления новой волны Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 8 сентября.

— Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. пациентов с Covid-19, — отметил он.

По словам министра, это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда в стране смогут остановить плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ляшко добавил, что в 2021 году в новом эпидемическом сезоне с коронавирусом будут сохранены Covid-надбавки для медучреждений. Они будут оставаться на уровне 300%.

По состоянию на 8 сентября в Украине подтвердили 2 772 новых случая коронавируса. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 1 017 человек.

Больше всего случаев болезни в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Также Ляшко сообщил, что в Украине планируют отменить большинство карантинных ограничений в желтой, оранжевой и красной зонах для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а вот для красного будет необходимо пройти полный курс вакцинации от Covid-19.