В Украине не будет применяться большинство карантинных ограничений в желтой, оранжевой и красной зонах для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Кабмина. По его словам, это также касается работы учреждений с вакцинированным персоналом.

— Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. В Минздраве начали работать над изменениями карантинных норм, — отметил министр.

Большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровне эпидемической опасности, не будут применять, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений.

По словам Ляшко, для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а вот для красного необходимо пройти полный курс вакцинации от Covid-19.

Например, работу учреждений образования в желтой зоне не будут ограничивать, если 80% педагогических работников получат прививку хотя бы одной дозой.

Ляшко добавил, что лишь с момента, когда соответствующее постановление вступит в силу, в Минздраве предлагают созвать национальную комиссию техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, где рассмотрят вопрос установления желтого уровня карантина. А пока все работают в условиях зеленой зоны, несмотря на количество вакцинированных работников.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что с 13 сентября в Украине могут ввести желтую зону карантина.

Ограничения этой зоны карантина предусматривают уменьшение допустимого количества участников массовых мероприятий, соблюдение безопасной дистанции 1,5 м и масочного режима.

В то же время она не предусматривает временных ограничений по работе заведений общественного питания.

Подробнее об ограничениях желтой зоны карантина читайте в материале Фактов ICTV.