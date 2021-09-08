Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина в ближайшее время может перейти в желтую зону карантина. Это грозит усилением противоэпидемических требований.

В таком случае правила зеленой зоны расширят дополнительными нормами, рассказал Фактам ICTV главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Желтая зона — зона условно повышенной эпидопасности, тогда, когда ситуация ухудшается, и мы должны применять более жесткие ограничительные меры по посещению публичных мест, массовом скоплении людей. И, действительно, будут оставаться ограничения, которые есть в зеленой зоне. Вдобавок к этому будут применять меры по ограничению количества людей на 1 кв. м в заведениях общественного питания, в спортивно-развлекательных, в торговых центрах, — отметил Игорь Кузин.

Однако, по его словам, нормы будут эффективными только тогда, когда украинцы продолжат придерживаться базовых правил.

— Такое лимитирование количества позволяет уменьшить число контактов между людьми, но эти нормы будут работать эффективно лишь совместно с базовыми профилактическими мерами — ношением масок, мытьем рук, использованием антисептиков, — добавил он.

Сейчас Украина пока находится в зеленой зоне карантина. Однако в стране фиксируют ежедневно более 2 тыс. новых случаев болезни. Эксперты прогнозируют, что вспышка коронавируса может произойти уже в сентябре.