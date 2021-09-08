За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 772 человек. Из них 254 ребенка и 46 медработников.
Выздоровели за сутки – 1 411 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 60 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 107 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.
- г. Киев — 348;
- Винницкая область — 64;
- Волынская область — 73;
- Днепропетровская область — 131;
- Донецкая область — 120;
- Житомирская область — 73;
- Закарпатская область — 13;
- Запорожская область — 178;
- Ивано-Франковская область — 70;
- Киевская область — 87;
- Кировоградская область — 19;
- Луганская область — 123;
- Львовская область — 157;
- Николаевская область — 52;
- Одесская область — 152;
- Полтавская область — 68;
- Ровенская область — 143;
- Сумская область — 43;
- Тернопольская область — 89;
- Харьковская область — 248;
- Херсонская область — 124;
- Хмельницкая область — 104;
- Черкасская область — 76;
- Черновицкая область — 197;
- Черниговская область — 20.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 303 276 человек.
- Умерло – 54 114 человек.
- Выздоровело – 2 216 017 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 10 073 041 прививка.