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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 772 новых случая Covid-19

8 сентября, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 772 человек. Из них 254 ребенка и 46 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 411 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 60 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 107 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

  • г. Киев — 348;
  • Винницкая область — 64;
  • Волынская область — 73;
  • Днепропетровская область — 131;
  • Донецкая область — 120;
  • Житомирская область — 73;
  • Закарпатская область — 13;
  • Запорожская область — 178;
  • Ивано-Франковская область — 70;
  • Киевская область — 87;
  • Кировоградская область — 19;
  • Луганская область — 123;
  • Львовская область — 157;
  • Николаевская область — 52;
  • Одесская область — 152;
  • Полтавская область — 68;
  • Ровенская область — 143;
  • Сумская область — 43;
  • Тернопольская область — 89;
  • Харьковская область — 248;
  • Херсонская область — 124;
  • Хмельницкая область — 104;
  • Черкасская область — 76;
  • Черновицкая область — 197;
  • Черниговская область — 20.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 303 276 человек.
  • Умерло – 54 114 человек.
  • Выздоровело – 2 216 017 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 10 073 041 прививка.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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