За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 772 человек. Из них 254 ребенка и 46 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 411 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 60 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 107 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

г. Киев — 348;

Винницкая область — 64;

Волынская область — 73;

Днепропетровская область — 131;

Донецкая область — 120;

Житомирская область — 73;

Закарпатская область — 13;

Запорожская область — 178;

Ивано-Франковская область — 70;

Киевская область — 87;

Кировоградская область — 19;

Луганская область — 123;

Львовская область — 157;

Николаевская область — 52;

Одесская область — 152;

Полтавская область — 68;

Ровенская область — 143;

Сумская область — 43;

Тернопольская область — 89;

Харьковская область — 248;

Херсонская область — 124;

Хмельницкая область — 104;

Черкасская область — 76;

Черновицкая область — 197;

Черниговская область — 20.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 303 276 человек.

Умерло – 54 114 человек.

Выздоровело – 2 216 017 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведена 10 073 041 прививка.