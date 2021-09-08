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За минулу добу в Україні зафіксовано 2 772 нових випадки Covid-19

8 Вересня, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 772 осіб. З них 254 дитини і 46 медпрацівників.

Одужали за добу – 1 411 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 60 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 017 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

  • м. Київ – 348;
  • Вінницька область – 64;
  • Волинська область – 73;
  • Дніпропетровська область – 131;
  • Донецька область – 20;
  • Житомирська область – 73;
  • Закарпатська область – 13;
  • Запорізька область – 178;
  • Івано-Франківська область – 70;
  • Київська область – 87;
  • Кіровоградська область – 19;
  • Луганська область – 123;
  • Львівська область – 157;
  • Миколаївська область – 52;
  • Одеська область – 152;
  • Полтавська область – 68;
  • Рівненська область – 143;
  • Сумська область – 43;
  • Тернопільська область – 89;
  • Харківська область – 248;
  • Херсонська область – 124;
  • Хмельницька область – 104;
  • Черкаська область – 76;
  • Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 20

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 303 276 осіб.
  • Померло – 54 114 осіб.
  • Видужало – 2 216 017 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024  людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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