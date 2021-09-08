За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 772 осіб. З них 254 дитини і 46 медпрацівників.

Одужали за добу – 1 411 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 60 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 017 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

м. Київ – 348;

Вінницька область – 64;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 131;

Донецька область – 20;

Житомирська область – 73;

Закарпатська область – 13;

Запорізька область – 178;

Івано-Франківська область – 70;

Київська область – 87;

Кіровоградська область – 19;

Луганська область – 123;

Львівська область – 157;

Миколаївська область – 52;

Одеська область – 152;

Полтавська область – 68;

Рівненська область – 143;

Сумська область – 43;

Тернопільська область – 89;

Харківська область – 248;

Херсонська область – 124;

Хмельницька область – 104;

Черкаська область – 76;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 20

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 303 276 осіб.

Померло – 54 114 осіб.

Видужало – 2 216 017 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення.