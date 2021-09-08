За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 772 осіб. З них 254 дитини і 46 медпрацівників.
Одужали за добу – 1 411 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 60 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 017 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
- м. Київ – 348;
- Вінницька область – 64;
- Волинська область – 73;
- Дніпропетровська область – 131;
- Донецька область – 20;
- Житомирська область – 73;
- Закарпатська область – 13;
- Запорізька область – 178;
- Івано-Франківська область – 70;
- Київська область – 87;
- Кіровоградська область – 19;
- Луганська область – 123;
- Львівська область – 157;
- Миколаївська область – 52;
- Одеська область – 152;
- Полтавська область – 68;
- Рівненська область – 143;
- Сумська область – 43;
- Тернопільська область – 89;
- Харківська область – 248;
- Херсонська область – 124;
- Хмельницька область – 104;
- Черкаська область – 76;
- Чернівецька область – 197;
Чернігівська область – 20
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 303 276 осіб.
- Померло – 54 114 осіб.
- Видужало – 2 216 017 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення.