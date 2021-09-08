Через погіршення ситуації з коронавірусом Україна найближчим часом може перейти до жовтої зони карантину. Це загрожує посиленням протиепідемічних вимог.

У такому разі правила зеленої зони розширять додатковими нормами, розповів Фактам ICTV головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Жовта зона – зона умовно підвищеної епіднебезпеки, тоді, коли ситуація погіршується, і ми маємо застосовувати більш жорсткі обмежувальні заходи щодо відвідування публічних місць, масового скупчення людей. І, дійсно, будуть залишатися обмеження, які є у зеленій зоні. Додатково до цього будуть застосовувати заходи щодо обмеження кількості людей на 1 кв. м у закладах громадського харчування, у спортивно-розважальних, у торгових центрах, – зазначив Ігор Кузін.

Однак, за його словами, норми будуть ефективними лише тоді, коли українці продовжать дотримуватися базових правил.

– Таке лімітування кількості дозволяє зменшити число контактів між людьми, але ці норми працюватимуть ефективно лише у разі застосування їх разом з базовими профілактичними заходами – носінням масок, миттям рук, використанням антисептиків, – додав він.

Нині Україна поки що перебуває у зеленій зоні карантину. Проте у країні фіксують щодня понад 2 тис. нових випадків хвороби. Експерти прогнозують, що спалах коронавірусу може відбутися уже у вересні.