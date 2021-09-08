В Україні зробили понад 10 млн щеплень проти коронавірусу. Тобто понад 5,6 млн людей отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн – дві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися, – зазначив він.

За словами міністра, Україна вийшла на показник у 3,5 млн щеплень на місяць та забезпечила доступ до вакцини для усіх бажаючих. Тепер найголовніше – це бажання українців прийти до пункту щеплення.

Нині Україна отримала понад 20 млн доз вакцин різного виробництва, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету. Понад 4,3 млн препарату поставили в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримали як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

Ляшко додав, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 74% медичних працівників, а двома дозами щепилися 57%. Також першою дозою щепилися понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%.

В Україні вакцинуватися від Covid-19 може кожен. Очільник МОЗ наголосив, що таким чином можна запобігти тяжкому перебігу та смерті від цієї хвороби. Світова статистика свідчить про те, що коронавірус стає пандемією невакцинованих людей.

У США громадянам також активно пропонують зробити повторні щеплення від коронавірусу. Це пов’язано зі збільшенням кількості хворих на Covid-19 серед людей, які не вакцинувалися.

Джерело: Віктор Ляшко