Через високі темпи вакцинації від коронавірусу Ізраїль вже найближчим часом може досягти колективного імунітету.

Про це повідомила влада країни.

– У найближчі місяць або два, ми досягнемо ситуації, яка дуже схожа на колективний імунітет, – йдеться у повідомленні.

Водночас в Ізраїлі фіксується досить високий рівень захворюваності. Минулого тижня виявили найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії – майже 11 тис. хворих.

Фахівці у галузі охорони здоров’я пов’язують таку тенденцію зі святкуванням єврейських свят.

За високого рівня добового приросту у країні з початку пандемії померли від вірусу 7 тис. людей.

Ізраїль одним з перших розпочав вакцинувати від коронавірусу громадян країни. Багато хто вже отримав дві дози. Там для імунізації використовують вакцину від Pfizer/BioNTech.

Крім того, у країні людям почали пропонувати третю, бустерну дозу. Її можуть отримати не лише дорослі, а й діти від 12 років.

Джерело: The Times of Israel