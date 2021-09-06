Через високі темпи вакцинації від коронавірусу Ізраїль вже найближчим часом може досягти колективного імунітету.
Про це повідомила влада країни.
– У найближчі місяць або два, ми досягнемо ситуації, яка дуже схожа на колективний імунітет, – йдеться у повідомленні.
Водночас в Ізраїлі фіксується досить високий рівень захворюваності. Минулого тижня виявили найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії – майже 11 тис. хворих.
Фахівці у галузі охорони здоров’я пов’язують таку тенденцію зі святкуванням єврейських свят.
За високого рівня добового приросту у країні з початку пандемії померли від вірусу 7 тис. людей.
Ізраїль одним з перших розпочав вакцинувати від коронавірусу громадян країни. Багато хто вже отримав дві дози. Там для імунізації використовують вакцину від Pfizer/BioNTech.
Крім того, у країні людям почали пропонувати третю, бустерну дозу. Її можуть отримати не лише дорослі, а й діти від 12 років.
Джерело: The Times of Israel