Из-за высоких темпов вакцинации от коронавируса Израиль уже в ближайшее время может достичь коллективного иммунитета.

Об этом сообщили власти страны.

— В ближайшие месяц или два, мы достигнем ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет, — говорится в сообщении.

При этом в Израиле фиксируется довольно высокий уровень заболеваемости. На прошлой недели выявили наибольшее количество новых случаев с начала пандемии — почти 11 тыс. больных.

Специалисты в области здравоохранения связывают такую тенденцию с празднованием еврейских праздников.

При высоком уровне суточного прироста в стране с начала пандемии умерли от вируса 7 тыс. людей.

Израиль одним из первых начал вакцинировать от коронавируса граждан страны. Многие уже получили две дозы. Там для иммунизации используют вакцину от Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в стране людям начали предлагать третью, бустерную дозу. Ее могут получить не только взрослые, но и дети от 12 лет.

Источник: The Times of Israel