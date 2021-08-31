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Рекорд з початку пандемії: в Ізраїлі виявили майже 11 тис. нових випадків Covid-19

31 Серпня, 14:15 Людмила Грубнік
Рекорд з початку пандемії: в Ізраїлі виявили майже 11 тис. нових випадків Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Ізраїлі виявили найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії. Впродовж доби 30 серпня 2021 року у країні зафіксували майже 11 тис. нових хворих.

Це новий антирекорд добового приросту. До цього найбільшу кількість випадків було підтверджено у середині січня 2021 року, однак взимку значно менше громадян тестували на коронавірус.

За час пандемії в Ізраїлі було зареєстровано понад 1 млн випадків зараження коронавірусом. Водночас загальна кількість смертей перевищила позначку у 7 тис.

Територією Ізраїлю шириться індійський штам коронавірусу Дельта, який науковці вважають більш заразним.

Експерти прогнозують, що після старту навчання у школах 1 вересня загальна епідситуація погіршиться ще більше.

Водночас ізраїльські фахівці переконані, що вакцинація від коронавірусу й надалі є ефективним способом боротьби з пандемією. Там для імунізації використовують речовину від Pfizer/BioNTech.

Крім того, у країні рекомендували робити третє щеплення від вірусу. Його можуть пройти всі охочі з 12 років.

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Джерело
Deutsche Welle
Теги
Ізраїль , Індійський штам коронавірусу Дельта , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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