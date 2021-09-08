В Украине сделали более 10 млн прививок против коронавируса. То есть более 5,6 млн человек получили по крайней мере одну дозу, а 4,4 млн — две дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться, — отметил он.

По словам министра, Украина вышла на показатель в 3,5 млн прививок в месяц и обеспечила доступ к вакцине для всех желающих. Теперь самое главное — это желание украинцев прийти в пункт прививки.

Сейчас Украина получила более 20 млн доз вакцин различного производства, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета. Более 4,3 млн препарата поставили в рамках инициативы по равному доступу к антискользящим вакцинам COVAX, а более 3,3 млн получили в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Ляшко добавил, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 74% медицинских работников, а двумя дозами привито 57%. Также первой дозой прививались более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

В Украине вакцинироваться от Covid-19 может каждый. Глава Минздрава отметил, что таким образом можно предотвратить тяжелое течение и смерть от этой болезни. Мировая статистика свидетельствует о том, что коронавирус становится пандемией невакцинированных людей.

В США гражданам также активно предлагают сделать повторные прививки от коронавируса. Это связано с увеличением количества больных Covid-19 среди людей, которые не вакцинировались.

Источник: Виктор Ляшко