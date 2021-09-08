Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Кабміну. За його словами, це також стосується роботи закладів з вакцинованим персоналом.

В Україні не застосовуватимуться більшість карантинних обмежень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

– Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. У МОЗ почали працювати над змінами до карантинних норм, – зазначив міністр.

Більшість обмежень, передбачених у жовтому та червоному рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів.

За словами Ляшка, для жовтого рівня достатньо однієї дози вакцини, а от для червоного буде необхідно пройти повний курс вакцинації від Covid-19.

Наприклад, роботу закладів освіти у жовтій зоні не обмежуватимуть, якщо 80% педагогічних працівників отримають щеплення хоча б однією дозою.

Ляшко додав, що лише з моменту, коли відповідна постанова набере чинності, у МОЗ пропонують скликати національну комісію техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянуть питання встановлення жовтого рівня карантину. А поки що усі працюють в умовах зеленої зони, попри кількість вакцинованих працівників.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що з 13 вересня в Україні можуть запровадити жовту зону карантину.

Обмеження жовтої зони карантину передбачають зменшення допустимої кількості учасників масових заходів, дотримання безпечної дистанції 1,5 м та маскового режиму.

Водночас вона не передбачає часових обмежень щодо роботи закладів громадського харчування.

Детальніше про обмеження жовтої зони карантину читайте на Фактах ICTV.