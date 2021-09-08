В Україні система охорони здоров’я готова до госпіталізації до 90 тис. пацієнтів із коронавірусом у разі настання нової хвилі Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 8 вересня.

– Система охорони здоров’я готова госпіталізувати щонайбільше 90 тис. пацієнтів з Covid-19, – зазначив він.

За словами міністра, це питання критичного впливу на систему охорони здоров’я, коли в країні зможуть зупинити планові госпіталізації, надаючи пріоритет пацієнтам із коронавірусною інфекцією.

Ляшко додав, що у 2021 році у новому епідемічному сезоні з коронавірусом будуть збережені Covid-надбавки для медзакладів. Вони залишатимуться на рівні 300%.

Станом на 8 вересня в Україні підтвердили 2 772 нових випадки коронавірусу. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 017 осіб.

Найбільше випадків хвороби у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Також Ляшко повідомив, що в Україні планують скасувати більшість карантинних обмежень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Для жовтого рівня достатньо однієї дози вакцини, а от для червоного буде необхідно пройти повний курс вакцинації від Covid-19.