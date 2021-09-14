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Резкий рост: за сутки в Украине 3 332 новых случая Covid-19

14 сентября, 08:13 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 14 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 321 156 случаев коронавируса. В стране фиксируется резкий рост суточного прироста новых больных, за сутки их — 3 332.

Среди них — 364 ребенка и 58 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 54 457 человек, за день — 97.

Выздоровели в целом 2 223 272 украинца, за сутки- 1 404 человека.

За все время в стране провели 12 309 029 тестов методом ПЦР, в течение суток — 29 281.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 109 случаев;
  • Волынская область — 66 случаев;
  • Днепропетровская область — 191 случай;
  • Донецкая область — 195 случаев;
  • Житомирская область — 58 случаев;
  • Закарпатская область — 44 случая;
  • Запорожская область — 163 случая;
  • Ивано-Франковская область — 48 случаев;
  • Киевская область — 101 случай;
  • Кировоградская область — 14 случаев;
  • Луганская область — 214 случаев;
  • Львовская область — 241 случай;
  • Николаевская область — 30 случаев;
  • Одесская область — 232 случая;
  • Полтавская область — 88 случаев;
  • Ровенская область — 141 случай;
  • Сумская область — 84 случая;
  • Тернопольская область — 99 случаев;
  • Харьковская область — 260 случаев;
  • Херсонская область — 59 случаев;
  • Хмельницкая область — 109 случаев;
  • Черкасская область — 143 случая;
  • Черновицкая область — 174 случая;
  • Черниговская область — 57 случаев.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, 13 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 317 824 случая болезни, за сутки было 1 205 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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