По состоянию на 14 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 321 156 случаев коронавируса. В стране фиксируется резкий рост суточного прироста новых больных, за сутки их — 3 332.
Среди них — 364 ребенка и 58 медработников.
В течение пандемии вирус унес жизни 54 457 человек, за день — 97.
Выздоровели в целом 2 223 272 украинца, за сутки- 1 404 человека.
За все время в стране провели 12 309 029 тестов методом ПЦР, в течение суток — 29 281.
Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской областях.
Статистика:
- Винницкая область — 109 случаев;
- Волынская область — 66 случаев;
- Днепропетровская область — 191 случай;
- Донецкая область — 195 случаев;
- Житомирская область — 58 случаев;
- Закарпатская область — 44 случая;
- Запорожская область — 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 48 случаев;
- Киевская область — 101 случай;
- Кировоградская область — 14 случаев;
- Луганская область — 214 случаев;
- Львовская область — 241 случай;
- Николаевская область — 30 случаев;
- Одесская область — 232 случая;
- Полтавская область — 88 случаев;
- Ровенская область — 141 случай;
- Сумская область — 84 случая;
- Тернопольская область — 99 случаев;
- Харьковская область — 260 случаев;
- Херсонская область — 59 случаев;
- Хмельницкая область — 109 случаев;
- Черкасская область — 143 случая;
- Черновицкая область — 174 случая;
- Черниговская область — 57 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине, 13 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 317 824 случая болезни, за сутки было 1 205 новых больных.