По состоянию на 14 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 321 156 случаев коронавируса. В стране фиксируется резкий рост суточного прироста новых больных, за сутки их — 3 332.

Среди них — 364 ребенка и 58 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 54 457 человек, за день — 97.

Выздоровели в целом 2 223 272 украинца, за сутки- 1 404 человека.

За все время в стране провели 12 309 029 тестов методом ПЦР, в течение суток — 29 281.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской областях.

Статистика:

Винницкая область — 109 случаев;

Волынская область — 66 случаев;

Днепропетровская область — 191 случай;

Донецкая область — 195 случаев;

Житомирская область — 58 случаев;

Закарпатская область — 44 случая;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 48 случаев;

Киевская область — 101 случай;

Кировоградская область — 14 случаев;

Луганская область — 214 случаев;

Львовская область — 241 случай;

Николаевская область — 30 случаев;

Одесская область — 232 случая;

Полтавская область — 88 случаев;

Ровенская область — 141 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 99 случаев;

Харьковская область — 260 случаев;

Херсонская область — 59 случаев;

Хмельницкая область — 109 случаев;

Черкасская область — 143 случая;

Черновицкая область — 174 случая;

Черниговская область — 57 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, 13 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 317 824 случая болезни, за сутки было 1 205 новых больных.