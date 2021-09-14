Українці, які отримали Covid-сертифікати, помітили, що термін дії кожного щеплення – півроку. Тобто якщо людина отримала друге щеплення 26 серпня 2021 року, то свідоцтво дійсне до 22 лютого 2022 року. Але є й ті, хто імунізувався одним із перших ще у березні чи навіть лютому 2021-го. У них документ не буде дійсним уже восени. А на носі – чергова хвиля Covid-19 та посилення карантину, під час якого обіцяють “пряники” лише для вакцинованих. Водночас ревакцинація у країні, за даними МОЗ, поки що не передбачена.

Що робити українцям з сертифікатами, термін дії яких закінчується, розбиралися Факти ICTV.

У серпні 2021 року очільник МОЗ України Віктор Ляшко анонсував, що у країні, можливо, подовжать дію сертифікатів про вакцинацію. Минув місяць, але рішення поки що не ухвалили. На офіційні запити Фактів ICTV з цієї теми профільне відомство не надало відповіді.

Водночас ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомляють, що Кабмін готує зміни до карантинної постанови. Згідно з нововведеннями, передбачено привілеї для вакцинованих громадян під час переходу регіонів до жовтої, помаранчевої та червоної зон карантину.

Попри те, що поки що немає рішення щодо продовження дії сертифікатів, українці можуть вирішити це питання самостійно та гарантувати собі збереження нормального ритму життя під час посилення карантину.

– Можна зібрати всі документи, які підтверджують проведення щеплення (довідки, чеки, фото), звернутися до суду в окремому, не в позовному, а саме в окремому провадженні, та встановити юридичний факт вакцинації. Тобто людина отримає рішення суду, де буде вказано, що особа у певні періоди часу імунізувалася від коронавірусу. Це і буде підтвердженням, – говорить адвокат Іван Ліберман.

За його словами, окреме провадження гарантує швидкий розгляд справи – за кілька днів, максимум – два тижні. Якщо впродовж 10 днів рішення ніхто не оскаржить, людина отримає законний документ, який буде підтверджувати факт імунізації.

Рішення буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень на сайті Судова влада України. На відміну від сертифікату, термін його дії не закінчиться ніколи. Людина має носити з собою оригінал, копію документа чи запам’ятати його номер, щоб продемонструвати онлайн-версію.

– В Україні цю людину не можуть обмежувати у доступі, незалежно від того, які зони запроваджують, які сертифікати визнаються чи не визнаються. Якщо дія сертифіката закінчилася, а ревакцинація не передбачена, рішення суду засвідчуватиме факт імунізації, і людину не можна обмежувати в її правах, – додає Іван Ліберман.

Крім того, таке рішення суду вбереже від ситуації, коли сертифікат може бути визнано недійсним.

– Якщо буде встановлено, що якісь сертифікати підроблені, то можуть скасувати дію всіх документів, виданих цим закладом чи лікарем. Цей принцип називається плоди отруєного дерева. Отруєне дерево – лікар чи заклад, а плоди – сертифікати, уколи, довідки. Усі дії визнаватимуться недійсними, – додає адвокат.

Водночас рішення суду не зможуть визнати недійсним, у такому разі воно підтверджуватиме вакцинацію.

Щодо поїздок за кордон, то людина також може демонструвати це рішення. Але щоб уникнути проблем, вона має додатково вивчити правила перетину кордону окремої країни, а також те, які вакцини та документи визнає кожна з них.