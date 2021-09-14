Украинцы, которые получили Covid-сертификаты, заметили, что срок действия каждой прививки — полгода. То есть если человек получил вторую прививку 26 августа 2021 года, то свидетельство действует до 22 февраля 2022 года. Но есть и те, кто иммунизировался одним из первых, еще в марте или даже феврале 2021-го. Их документ не будет действительным уже осенью. А на носу — очередная волна Covid-19 и усиление карантина, во время которого обещают «пряники» только для вакцинированных. В то же время ревакцинация в стране, по данным Минздрава, пока не предусмотрена.

Что делать украинцам с сертификатами, срок действия которых истекает, разбирались Факты ICTV.

В августе 2021 года глава Минздрава Украины Виктор Ляшко анонсировал, что в стране, возможно, продлят действие сертификатов о вакцинации. Прошел месяц, но решение пока не приняли. На официальные запросы Фактов ICTV по этой теме профильное ведомство не предоставило ответа.

В то же время СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Кабмин готовит изменения в карантинное постановление. Согласно нововведениям, предусмотрены привилегии для вакцинированных граждан при переходе регионов в желтую, оранжевую и красную зоны карантина.

Несмотря на то, что пока нет решения о продлении действия сертификатов, украинцы могут решить этот вопрос самостоятельно и гарантировать себе сохранение нормального ритма жизни во время усиления карантина.

— Можно собрать все документы, подтверждающие проведение прививки (справки, чеки, фото), обратиться в суд в отдельном, не в исковом, а именно в отдельном производстве, и установить юридический факт вакцинации. То есть человек получит решение суда, где будет указано, что он в определенные периоды времени иммунизировался от коронавируса. Это и будет подтверждением, — говорит адвокат Иван Либерман.

По его словам, отдельное производство гарантирует быстрое рассмотрение дела — за несколько дней, максимум — две недели. Если в течение 10 дней решение никто не обжалует, человек получит законный документ, который будет подтверждать факт иммунизации.

Решение будет в Едином государственном реестре судебных решений на сайте Судебная власть Украины. В отличие от сертификата, срок его действия не закончится никогда. Человек должен носить с собой оригинал, копию документа или запомнить его номер, чтобы продемонстрировать онлайн-версию.

— В Украине этого человека не могут ограничивать в доступе, независимо от того, какие зоны вводят, какие сертификаты признаются или не признаются. Если действие сертификата закончилось, а ревакцинация не предусмотрена, решение суда будет подтверждать факт иммунизации, и человека нельзя ограничивать в его правах, — добавляет Иван Либерман.

Кроме того, такое решение суда убережет от ситуации, когда сертификат может быть признан недействительным.

— Если будет установлено, что какие-то сертификаты поддельные, то могут отменить действие всех документов, выданных этим учреждением или врачом. Этот принцип называется плоды отравленного дерева. Отравленное дерево — врач или учреждение, а плоды — сертификаты, уколы, справки. Все действия будут признаваться недействительными, — добавляет адвокат.

В то же время решение суда не смогут признать недействительным, т.е. и в таком случае оно будет подтверждать вакцинацию.

Что касается поездок за границу, то человек также может демонстрировать это решение. Но чтобы избежать проблем, он дополнительно должен изучить правила пересечения границы отдельной страны, а также то, какие вакцины и документы признает каждая из них.