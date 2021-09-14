Эффективность существующих вакцин против тяжелой формы Covid-19 настолько высока, даже в отношении Covid-штамма Дельта, что на данном этапе пандемии нет необходимости применять третьи, бустерные, дозы. Таков вывод международной группы ученых, в том числе из ВОЗ и FDA, который они сделали в экспертном обзоре, опубликованном в авторитетнейшем медицинском издании The Lancet.

Под словом обзор подразумевается суммирование всех имеющихся в настоящее время данных рандомизированных контролируемых испытаний и наблюдательных исследований. Постоянный вывод этих работ состоит в том, что вакцины остаются высокоэффективными против тяжелых заболеваний, в том числе от всех основных вирусных вариантов.

Рандомизированное контролируемое исследование – это наиболее точный способ выявления причинно-следственных связей между лечением и исходом заболевания, а также определения экономической эффективности лечения.

Усредняя результаты исследований, вакцинация имела эффективность 95% против тяжелого заболевания как от Дельта-варианта, так и от Альфа-варианта, и более 80% эффективности при защите от любой инфекции, вызванной этими штаммами.

Хотя вакцины менее эффективны против бессимптомного заболевания или против передачи, даже в группах населения с высоким охватом вакцинацией невакцинированное меньшинство по-прежнему является основной движущей силой передачи, а также подвергается самому высокому риску серьезного заболевания.

— Если вакцины будут развернуты там, где они принесут наибольшую пользу, они могут ускорить конец пандемии, подавляя дальнейшую эволюцию вариантов, — говорит ведущий автор из ВОЗ Ана-Мария Энао-Рестрепо, ВОЗ.

Авторы отмечают, что даже если уровни антител у вакцинированных лиц со временем уменьшаются, это не обязательно означает снижение эффективности вакцин против тяжелого заболевания.

Это может быть связано с тем, что защита от тяжелого заболевания опосредуется не только реакциями антител, которые могут быть относительно недолговечными для некоторых вакцин, но также реакциями памяти и клеточно-опосредованным иммунитетом, которые, как правило, более продолжительны.

Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, прежде всего необходимо определить конкретные обстоятельства, при которых преимущества перевешивают риски.

Способность вакцин вызывать ответ антител против существующих вариантов указывает на то, что эти варианты еще не эволюционировали до точки, при которой они, вероятно, избежали бы иммунного ответа памяти, индуцированного вакцинами.

— Вакцины, которые доступны в настоящее время, безопасны, эффективны и спасают жизни, — уверен главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По его словам, насколько бы не казалась привлекательной идея бустерных доз, эти важные решения должны основываться на надежных доказательствах и быть принятыми по итогу международных научных обсуждений.