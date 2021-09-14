С приходом осени в мире усложнилась ситуация с коронавирусом, в частности со смертями от проблем со здоровьем, вызванных болезнью.

Согласно статистике на 12 сентября 2021 года, в мире от коронавируса умерли более 4,6 млн человек, суточный прирост — 6 841 новая смерть.

При этом наибольшее количество летальных случаев выявили в США — 815 смертей. В тройке лидеров также Россия и Иран.

Украина же в этом рейтинге занимает 47-е место (по миру) и 18-е (по Европе). Однако в те сутки в стране было лишь 18 летальных исходов, за 13-е число их в пять раз больше — 97.

Кроме того, согласно статистике коронавируса, в мире на 12 сентября выявили более 226 млн случаев заболевания, суточный прирост — 443 051.

Больше всего новых случаев также зафиксировали в США, а также в Великобритании и курортной Турции.

Украина — 46-я (по миру) и 15-я (по Европе). Однако, опять-таки, тогда было 1 205 новых случаев, за 13-е число их почти в три раза больше.

Источник: Worldometers