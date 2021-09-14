З приходом осені у світі ускладнилася ситуація з коронавірусом, зокрема зі смертями від проблем зі здоров’ям, викликаних хворобою.

Згідно зі статистикою на 12 вересня 2021 року, у світі від коронавірусу померли понад 4,6 млн осіб, добовий приріст був – 6 841 нова смерть.

Водночас найбільшу кількість летальних випадків виявили у США – 815 смертей. У трійці лідерів також Росія та Іран.

Україна ж у цьому рейтингу посіла 47-ме місце (у світі) і 18-те (у Європі). Однак тієї доби у країні було лише 18 летальних випадків, за 13-те число їх у п’ять разів більше – 97.

Крім того, згідно зі статистикою коронавірусу, у світі на 12 вересня виявили понад 226 млн випадків захворювання, добовий приріст – 443 051.

Найбільше нових випадків також зафіксували у США, а також у Великій Британії та курортній Туреччині.

Україна – 46-та (у світі) і 15-та (у Європі). Однак, знову ж таки, тоді було 1 205 нових випадків, за 13-те число їх майже утричі більше.

Джерело: Worldometers