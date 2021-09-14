Ефективність наявних вакцин проти важкої форми Covid-19 настільки висока, навіть проти Covid-штаму Дельта, що на цьому етапі пандемії немає необхідності застосовувати треті, бустерні, дози. Таким є висновок міжнародної групи вчених, зокрема з ВООЗ і FDA, який вони зробили в експертному огляді, опублікованому в авторитетному медичному виданні The Lancet.

Під словом огляд мається на увазі підсумовування всіх наявних наразі даних рандомізованих контрольованих випробувань і спостережних досліджень. Постійний висновок цих робіт полягає в тому, що вакцини залишаються високоефективними проти важких захворювань, зокрема й від усіх основних вірусних варіантів.

Рандомізоване контрольоване дослідження – це найбільш точний спосіб виявлення причинно-наслідкових зв’язків між лікуванням і результатом захворювання, а також визначення економічної ефективності лікування.

Усереднюючи результати досліджень, вакцинація мала ефективність 95% проти важкого захворювання як від Дельта-варіанту, так і від Альфа-варіанту, і більше 80% ефективності при захисті від будь-якої інфекції, викликаної цими штамами.

Хоча вакцини менш ефективні проти безсимптомного захворювання або проти передачі, навіть у групах населення з високим охопленням вакцинацією невакцинована меншість, як і раніше, є основною рушійною силою передачі й піддається найвищому ризику серйозного захворювання.

– Якщо вакцини будуть розгорнуті там, де вони принесуть найбільшу користь, вони можуть прискорити кінець пандемії, пригнічуючи подальшу еволюцію варіантів, – говорить провідний автор з ВООЗ Ана-Марія Енао-Рестрепо, ВООЗ.

Автори відзначають, що навіть якщо рівні антитіл у вакцинованих осіб з часом зменшуються, це не обов’язково означає зниження ефективності вакцин проти важкого захворювання.

Це може бути пов’язано з тим, що захист від важкого захворювання опосередковується не тільки реакціями антитіл, які можуть бути відносно недовговічними для деяких вакцин, але також реакціями пам’яті й клітинно-опосередкованим імунітетом, які, як правило, більш тривалі.

Якщо в підсумку будуть використовуватися бустери, насамперед необхідно визначити конкретні обставини, за яких переваги домінують над ризиками.

Здатність вакцин викликати відповідь антитіл проти наявних варіантів вказує на те, що ці варіанти ще не еволюціонували до точки, де вони, ймовірно, уникнули б імунної відповіді пам’яті, індукованої вакцинами.

– Вакцини, які доступні в цей час, безпечні, ефективні й рятують життя, – упевнений головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан.

За його словами, наскільки б не здавалася привабливою ідея бустерних доз, ці важливі рішення повинні ґрунтуватися на надійних доказах і бути прийнятими за підсумком міжнародних наукових обговорень.