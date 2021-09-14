В Украине утвердили новые карантинные правила, в соответствии с которыми некоторые учреждения во время локдауна смогут работать без ограничений при условии вакцинации 80% сотрудников. Контролировать уровень иммунизации будут Госпотребслужба и Национальная полиция.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

— Контроль за всеми карантинными мерами в Украине согласно закону и постановлениям возлагается на Госпотребслужбу и Нацполицию. Здесь не сложно контролировать, когда руководитель показывает сертификаты о прививках сотрудников, — отметил он.

В красной зоне должны быть вакцинированы от коронавируса 100% работников, а в желтой — 80%.

Также премьер-министр добавил, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию, ведь это запрещено в стране. Власти не могут вводить такие меры для конкретного человека, но могут вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений.

Сейчас в Украине есть 10 млн доз различных видов вакцин от коронавируса. 11 млн прививок уже сделали, 5,9 млн человек — уже вакцинированы от Covid-19 по меньшей мере одной дозой. А 4,8 млн, это более 25% взрослого населения, прошли полный курс.

— В следующем году возможно будет ревакцинация. Все страны к этому готовятся, ведь неизвестно, какие штаммы Covid-19 еще появятся. В этом году важно вакцинировать максимальное количество населения, — говорит Шмыгаль.

Тем более если все люди вакцинируются от коронавируса, исчезнет необходимость вводить локдаун.