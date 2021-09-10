Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что рост заболеваемости Covid-19 в Украине — очень серьезный сигнал.

Он отметил, что людей необходимо убеждать вакцинироваться, чтобы предотвратить четвертую волну коронавируса.

— Весь мир сегодня стоит перед четвертой волной … Нам надо активизироваться и призвать людей к активной вакцинации — это единственный способ предотвратить четвертую волну распространения Covid-19, — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине с начала прививочной кампании сделано более 10 млн прививок против Covid-19.

Кроме того, премьер-министр призвал украинцев выполнять карантинные правила: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Глава правительства утверждал, что в стране достаточно больничных коек, обеспеченных кислородом.

В Украине за минувшие сутки выявлено 3 615 новых подтвержденных случаев заражения Covid-19.

За сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 173 615 людей. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы — 106 573 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.