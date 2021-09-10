Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що зростання захворюваності на Covid-19 в Україні – надзвичайно серйозний сигнал.

Він зауважив, що людей необхідно переконувати вакцинуватися, щоб запобігти четвертій хвилі коронавірусу.

– Увесь світ сьогодні стоїть перед четвертою хвилею… Нам треба активізуватись і закликати людей до активної вакцинації – це єдиний спосіб запобігти четвертій хвилі поширення Covid-19, – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в Україні від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 10 млн щеплень проти Covid-19.

Крім того, прем’єр-міністр закликав українців виконувати карантинні правила: носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Очільник уряду стверджує, що у країні достатньо лікарняних ліжок, забезпечених киснем.

В Україні за минулу добу виявлено 3 615 нових підтверджених випадків зараження Covid-19.

За добу, 9 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 173 615 людей. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.