В Україні затвердили нові карантинні правила, відповідно до яких деякі заклади під час локдауну зможуть працювати без обмежень за умови вакцинації 80% працівників. Контролювати рівень імунізації будуть Держспоживслужба та Національна поліція.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції 14 вересня.

– Контроль за усіма карантинними заходами в Україні згідно із законом та постановами покладається на Держспоживслужбу та Нацполіцію. Тут не складно контролювати, коли керівник показує сертифікати про щеплення працівників, – зазначив він.

У червоній зоні мають бути вакциновані від коронавірусу 100% працівників, а у жовтій – 80%.

Також прем’єр-міністр додав, що уряд не планує запроваджувати обов’язкову вакцинацію, адже це заборонено у країні. Влада не може вводити такі заходи для конкретної людини, але може вводити обов’язок бути вакцинованими колективам навчальних закладів.

Нині в Україні є 10 млн доз різних видів вакцин від коронавірусу. 11 млн щеплень вже здійснили, 5,9 млн осіб – вже вакциновані від Covid-19 щонайменше однією дозою. А 4,8 млн, це понад 25% дорослого населення, пройшли повний курс.

– Наступного року можливо буде ревакцинація. Усі країни до цього готуються, адже невідомо, які штами Covid-19 ще з’являться. Цього року важливо вакцинувати максимальну кількість населення, – каже Шмигаль.

Тим паче якщо усі люди вакцинуються від коронавірусу, то зникне необхідність запроваджувати локдаун.