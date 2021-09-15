По состоянию на 15 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 325 796 случаев коронавируса. В стране продолжается рост суточного количества новых больных, за сутки их — 4 640.

Среди них — 531 ребенок и 95 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 54 550 человек, за сутки — 93.

Выздоровели за время пандемии 2 225 130 человек, в течение дня — 1 858 граждан.

За время распространения вируса в стране провели 12 342 907 ПЦР-тестов, в течение суток — 33 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (361), Харьковской (343) и Львовской (294) областях.

Статистика:

Винницкая область — 147 случаев;

Волынская область — 102 случая;

Днепропетровская область — 273 случая;

Донецкая область — 260 случаев;

Житомирская область — 116 случаев;

Закарпатская область — 49 случаев;

Запорожская область — 212 случаев;

Ивано-Франковская область — 135 случаев;

Киевская область — 181 случай;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 247 случаев;

Львовская область — 294 случая;

Николаевская область — 74 случая;

Одесская область — 361 случай;

Полтавская область — 134 случая;

Ровенская область — 210 случаев;

Сумская область — 109 случаев;

Тернопольская область — 152 случая;

Харьковская область — 343 случая;

Херсонская область — 222 случая;

Хмельницкая область — 224 случая;

Черкасская область — 116 случаев;

Черновицкая область — 174 случая;

Черниговская область — 33 случая.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 сентября 2021 года в стране выявили 2 321 156 случаев коронавируса, за сутки было 3 332 новых больных.