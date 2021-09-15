По состоянию на 15 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 325 796 случаев коронавируса. В стране продолжается рост суточного количества новых больных, за сутки их — 4 640.
Среди них — 531 ребенок и 95 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 54 550 человек, за сутки — 93.
Выздоровели за время пандемии 2 225 130 человек, в течение дня — 1 858 граждан.
За время распространения вируса в стране провели 12 342 907 ПЦР-тестов, в течение суток — 33 878.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (361), Харьковской (343) и Львовской (294) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 147 случаев;
- Волынская область — 102 случая;
- Днепропетровская область — 273 случая;
- Донецкая область — 260 случаев;
- Житомирская область — 116 случаев;
- Закарпатская область — 49 случаев;
- Запорожская область — 212 случаев;
- Ивано-Франковская область — 135 случаев;
- Киевская область — 181 случай;
- Кировоградская область — 31 случай;
- Луганская область — 247 случаев;
- Львовская область — 294 случая;
- Николаевская область — 74 случая;
- Одесская область — 361 случай;
- Полтавская область — 134 случая;
- Ровенская область — 210 случаев;
- Сумская область — 109 случаев;
- Тернопольская область — 152 случая;
- Харьковская область — 343 случая;
- Херсонская область — 222 случая;
- Хмельницкая область — 224 случая;
- Черкасская область — 116 случаев;
- Черновицкая область — 174 случая;
- Черниговская область — 33 случая.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 сентября 2021 года в стране выявили 2 321 156 случаев коронавируса, за сутки было 3 332 новых больных.