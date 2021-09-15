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Рост продолжается: в Украине за сутки 4 640 случаев Covid-19

15 сентября, 08:17 Людмила Грубнік
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 15 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 325 796 случаев коронавируса. В стране продолжается рост суточного количества новых больных, за сутки их — 4 640.

Среди них — 531 ребенок и 95 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 54 550 человек, за сутки — 93.

Выздоровели за время пандемии 2 225 130 человек, в течение дня — 1 858 граждан.

За время распространения вируса в стране провели 12 342 907 ПЦР-тестов, в течение суток — 33 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (361), Харьковской (343) и Львовской (294) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 147 случаев;
  • Волынская область — 102 случая;
  • Днепропетровская область — 273 случая;
  • Донецкая область — 260 случаев;
  • Житомирская область — 116 случаев;
  • Закарпатская область — 49 случаев;
  • Запорожская область — 212 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 135 случаев;
  • Киевская область — 181 случай;
  • Кировоградская область — 31 случай;
  • Луганская область — 247 случаев;
  • Львовская область — 294 случая;
  • Николаевская область — 74 случая;
  • Одесская область — 361 случай;
  • Полтавская область — 134 случая;
  • Ровенская область — 210 случаев;
  • Сумская область — 109 случаев;
  • Тернопольская область — 152 случая;
  • Харьковская область — 343 случая;
  • Херсонская область — 222 случая;
  • Хмельницкая область — 224 случая;
  • Черкасская область — 116 случаев;
  • Черновицкая область — 174 случая;
  • Черниговская область — 33 случая.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 сентября 2021 года в стране выявили 2 321 156 случаев коронавируса, за сутки было 3 332 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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