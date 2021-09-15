Згідно з аналітичними даними Національної академії наук (НАН), за останні два тижні в Україні прискорилося погіршення епідемічної ситуації на тлі початку навчального року. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби за минулий тиждень зросла на 45%. Хоча тижнем раніше зростання склало 25%. Подібні темпи повторюють максимуми темпів зростання, досягнуті під час минулої хвилі.

Динамічно зростають і нові госпіталізації. Темпи їх збільшення перевищили 30% за тиждень, встановивши нові максимуми цього показника за весь час спостережень.

За офіційною статистикою, на 14 вересня 2021 року середня кількість одужуючих після перенесеної коронавірусної інфекції становила 1 238 осіб на день. Середня за тиждень кількість нових інфекцій досягла 1 490 осіб на день, що вдвічі більше, ніж два тижні тому.

Середня за тиждень кількість нових летальних випадків становить 58 осіб на добу, що на 17 випадків (41%) більше, ніж два тижні тому. Кількість активних інфікованих (ще не одужали) становить 43 436 осіб, що відповідає аналогічному показнику за кінець серпня 2020 року. Нові госпіталізації зросли на 60% за два тижні і становлять в середньому 1 030 осіб на день.

У той же час, з початком місяця істотне зростання продемонструвала статистика нових випадків хвороби серед дітей. Динаміка зростання перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень.

Резюме. Після певного гальмування наприкінці серпня 2021 року, з початком вересня темпи зростання кількості хворих суттєво перевищили минулорічні показники. Аналогічну динаміку продемонструвало і число нових летальних випадків. Збереження такої тенденції вказує на те, що нова хвиля коронавірусних захворювань, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки.

Джерело: НАН