Согласно аналитическим данным Национальной академии наук (НАН), за последние две недели в Украине ускорилось ухудшение эпидемической ситуации на фоне начала учебного года. Количество новых случаев коронавирусной болезни за минувшую неделю выросла на 45%. Хотя неделей ранее рост составил 25%. Подобные темпы повторяют максимумы темпов роста, достигнутые во время прошлой волны.

Динамично растут и новые госпитализации. Темпы их увеличения превысили 30% за неделю, установив новые максимумы этого показателя за все время наблюдений.

По официальной статистике, на 14 сентября 2021 года среднее количество выздоравливающих после перенесенной коронавирусной инфекции составило 1 238 человек в день. Среднее за неделю количество новых инфекций достигло 1 490 человек в день, что вдвое больше, чем две недели назад.

Среднее за неделю количество новых летальных случаев составляет 58 человек в сутки, что на 17 случаев (41%) больше, чем две недели назад. Количество активных инфицированных (еще не выздоровели) составляет 43 436 человек, что соответствует аналогичному показателю за конец августа 2020 года. Новые госпитализации выросли на 60% за две недели и составляют в среднем 1 030 человек в день.

В то же время, с началом месяца существенный рост продемонстрировала статистика новых случаев болезни среди детей. Динамика роста превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений.

Резюме. После определенного торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели. Аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных случаев. Сохранение такой тенденции указывает на то, что новая волна коронавирусных заболеваний, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

Источник: НАН