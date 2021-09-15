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Ситуация ухудшается. В семи регионах превышены показатели Covid-госпитализаций

15 сентября, 09:25 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине уже в семи областях превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом, регионы не соответствуют показателям зеленой зоны карантина.

Согласно обновленным данным Минздрава, в зоне риска — Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская и Ровенская области.

Показатели:

  • Винницкая область — 83%;
  • Волынская область — 64,7%;
  • Закарпатская область — 62,8%;
  • Ивано-Франковская область — 60,6%;
  • Львовская область — 82,8%;
  • Николаевская область — 75,5%;
  • Ровенская область — 51,9%.
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За последние сутки добавилась Ивано-Франковская область, при этом улучшилась эпидситуация в Одесской.

На протяжение нескольких дней тревожной обстановка остается во Львовской и Волынской областях.

Несмотря на ухудшение общей ситуации с коронавирусом в Украине, пока все регионы находятся в зеленой зоне карантина. Однако меры могут усилить уже в ближайшее время.

По прогнозам экспертов, это может произойти уже в сентябре. С приходом осени в Украине ожидается вспышка коронавируса, ситуацию может усложнить циркуляция более опасного штамма Дельта.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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