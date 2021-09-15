В Украине уже в семи областях превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом, регионы не соответствуют показателям зеленой зоны карантина.

Согласно обновленным данным Минздрава, в зоне риска — Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская и Ровенская области.

Показатели:

Винницкая область — 83%;

Волынская область — 64,7%;

Закарпатская область — 62,8%;

Ивано-Франковская область — 60,6%;

Львовская область — 82,8%;

Николаевская область — 75,5%;

Ровенская область — 51,9%.

За последние сутки добавилась Ивано-Франковская область, при этом улучшилась эпидситуация в Одесской.

На протяжение нескольких дней тревожной обстановка остается во Львовской и Волынской областях.

Несмотря на ухудшение общей ситуации с коронавирусом в Украине, пока все регионы находятся в зеленой зоне карантина. Однако меры могут усилить уже в ближайшее время.

По прогнозам экспертов, это может произойти уже в сентябре. С приходом осени в Украине ожидается вспышка коронавируса, ситуацию может усложнить циркуляция более опасного штамма Дельта.