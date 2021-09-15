В Україні вже у семи областях перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус, регіони не відповідають показникам зеленої зони карантину.
Згідно з оновленими даними МОЗ, у зоні ризику – Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська та Рівненська області.
Показники:
- Вінницька область – 83%;
- Волинська область – 64,7%;
- Закарпатська область – 62,8%;
- Івано-Франківська область – 60,6%;
- Львівська область – 82,8%;
- Миколаївська область – 75,5%;
- Рівненська область – 51,9%.
За останню добу додалася Івано-Франківська область, водночас поліпшилася епідситуація в Одеській.
Протягом декількох днів тривожним стан залишається у Львівській та Волинській областях.
Попри погіршення загальної ситуації з коронавірусом в Україні, поки що усі регіони перебувають у зеленій зоні карантину. Однак заходи можуть посилити вже найближчим часом.
За прогнозами експертів, це может статися вже у вересні. З приходом осені в Україні очікується спалах коронавірусу, ситуацію може ускладнити циркуляція більш небезпечного штаму Дельта.