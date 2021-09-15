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Ситуація погіршується. У семи регіонах перевищено показники Covid-госпіталізацій

15 Вересня, 09:25 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні вже у семи областях перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус, регіони не відповідають показникам зеленої зони карантину.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у зоні ризику – Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська та Рівненська області.

Показники:

  • Вінницька область – 83%;
  • Волинська область – 64,7%;
  • Закарпатська область – 62,8%;
  • Івано-Франківська область – 60,6%;
  • Львівська область – 82,8%;
  • Миколаївська область – 75,5%;
  • Рівненська область – 51,9%.
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За останню добу додалася Івано-Франківська область, водночас поліпшилася епідситуація в Одеській.

Протягом декількох днів тривожним стан залишається у Львівській та Волинській областях.

Попри погіршення загальної ситуації з коронавірусом в Україні, поки що усі регіони перебувають у зеленій зоні карантину. Однак заходи можуть посилити вже найближчим часом.

За прогнозами експертів, це может статися вже у вересні. З приходом осені в Україні очікується спалах коронавірусу, ситуацію може ускладнити циркуляція більш небезпечного штаму Дельта.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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