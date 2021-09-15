В Україні продовжили термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Замість 180 днів вони будуть чинними 365.

Постанову №954 від 13 вересня 2021 року розміщено на сайті уряду.

Після вакцинації двома дозами вакцини від коронавірусу або з 14-го дня після імунізації однодозною речовиною можна отримати зелений Covid-сертифікат. Він буде чинний 365 днів, раніше термін був 180 днів.

Крім того, можна отримати і жовтий документ про вакцинацію однією дозою дводозним препаратом, термін дії – 120 днів із моменту щеплення.

Загалом, згідно з текстом постанови, в Україні будуть чинні різні Covid-сертифікати – з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або про одужання від коронавірусу.

Внутрішні документи з інформацією про вакцинацію будуть жовтими і зеленими. Їх можна згенерувати на платформі Дія.

Постанова набуває чинності з 20 вересня 2021 року.

Covid-сертифікати в Україні підтверджують факт імунізації від коронавірусу. Вони необхідні, наприклад, для перетину кордону під час подорожей до інших країн.