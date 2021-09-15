В Украине продлили срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Вместо 180 дней они будут действовать 365.

Постановление №954 от 13 сентября 2021 года размещено на сайте правительства.

После вакцинации двумя дозами вакцины от коронавируса или с 14-го дня после иммунизации однодозным веществом можно получить зеленый Covid-сертификат. Он будет действовать 365 дней, раньше срок был 180 дней.

Кроме того, можно получить и желтый документ о вакцинации одной дозой двухдозным препаратом, срок действия — 120 дней с момента прививки.

В целом, согласно тексту постановления, в Украине будут действовать разные Covid-сертификаты — с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от коронавируса.

Внутренние документы с информацией о вакцинации будут желтыми и зелеными. Их можно сгенерировать на платформе Дія.

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

Covid-сертификаты в Украине подтверждают факт иммунизации от коронавируса. Они необходимы, например, для пересечения границы во время путешествий в другие страны.