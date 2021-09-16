По состоянию на 16 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 331 540 случаев коронавируса. За сутки — 5 744 новых больных, такой рост суточного количества больных — тревожный звоночек для страны.

Среди них — 629 детей и 95 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 54 651 человека, за сутки — 101.

В то же время выздоровели в общей сложности 2 226 629 людей, в течение дня — 1 499.

С начала распространения вируса в стране провели 12 377 327 ПЦР-тестов, за последние сутки — 34 420.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за день зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498) и Днепропетровской (415) областях.

Статистика:

Винницкая область — 185 случаев;

Волынская область — 91 случай;

Днепропетровская область — 415 случаев;

Донецкая область — 259 случаев;

Житомирская область — 278 случаев;

Закарпатская область — 54 случая;

Запорожская область — 239 случаев;

Ивано-Франковская область — 203 случая;

Киевская область — 120 случаев;

Кировоградская область — 40 случаев;

Луганская область — 229 случаев;

Львовская область — 552 случая;

Николаевская область — 93 случая;

Одесская область — 347 случаев;

Полтавская область — 132 случая;

Ровенская область — 210 случаев;

Сумская область — 213 случаев;

Тернопольская область — 244 случая;

Харьковская область — 498 случаев;

Херсонская область — 180 случаев;

Хмельницкая область — 223 случая;

Черкасская область — 163 случая;

Черновицкая область — 245 случаев;

Черниговская область — 169 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, 15 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 325 796 случаев болезни, за сутки было 4640 новых больных.