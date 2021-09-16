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Тревожный звоночек: в Украине за сутки выявили 5 744 случая Covid-19

16 сентября, 08:12 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 16 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 331 540 случаев коронавируса. За сутки — 5 744 новых больных, такой рост суточного количества больных — тревожный звоночек для страны.

Среди них — 629 детей и 95 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 54 651 человека, за сутки — 101.

В то же время выздоровели в общей сложности 2 226 629 людей, в течение дня — 1 499.

С начала распространения вируса в стране провели 12 377 327 ПЦР-тестов, за последние сутки — 34 420.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за день зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498) и Днепропетровской (415) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 185 случаев;
  • Волынская область — 91 случай;
  • Днепропетровская область — 415 случаев;
  • Донецкая область — 259 случаев;
  • Житомирская область — 278 случаев;
  • Закарпатская область — 54 случая;
  • Запорожская область — 239 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 203 случая;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Кировоградская область — 40 случаев;
  • Луганская область — 229 случаев;
  • Львовская область — 552 случая;
  • Николаевская область — 93 случая;
  • Одесская область — 347 случаев;
  • Полтавская область — 132 случая;
  • Ровенская область — 210 случаев;
  • Сумская область — 213 случаев;
  • Тернопольская область — 244 случая;
  • Харьковская область — 498 случаев;
  • Херсонская область — 180 случаев;
  • Хмельницкая область — 223 случая;
  • Черкасская область — 163 случая;
  • Черновицкая область — 245 случаев;
  • Черниговская область — 169 случаев.

коронавірус в україні 16 вересня

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Согласно статистике коронавируса в Украине, 15 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 325 796 случаев болезни, за сутки было 4640 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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