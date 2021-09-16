По состоянию на 16 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 331 540 случаев коронавируса. За сутки — 5 744 новых больных, такой рост суточного количества больных — тревожный звоночек для страны.
Среди них — 629 детей и 95 медработников.
В течение пандемии вирус унес жизни 54 651 человека, за сутки — 101.
В то же время выздоровели в общей сложности 2 226 629 людей, в течение дня — 1 499.
С начала распространения вируса в стране провели 12 377 327 ПЦР-тестов, за последние сутки — 34 420.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за день зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498) и Днепропетровской (415) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 185 случаев;
- Волынская область — 91 случай;
- Днепропетровская область — 415 случаев;
- Донецкая область — 259 случаев;
- Житомирская область — 278 случаев;
- Закарпатская область — 54 случая;
- Запорожская область — 239 случаев;
- Ивано-Франковская область — 203 случая;
- Киевская область — 120 случаев;
- Кировоградская область — 40 случаев;
- Луганская область — 229 случаев;
- Львовская область — 552 случая;
- Николаевская область — 93 случая;
- Одесская область — 347 случаев;
- Полтавская область — 132 случая;
- Ровенская область — 210 случаев;
- Сумская область — 213 случаев;
- Тернопольская область — 244 случая;
- Харьковская область — 498 случаев;
- Херсонская область — 180 случаев;
- Хмельницкая область — 223 случая;
- Черкасская область — 163 случая;
- Черновицкая область — 245 случаев;
- Черниговская область — 169 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине, 15 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 325 796 случаев болезни, за сутки было 4640 новых больных.