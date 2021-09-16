Из-за роста количества новых больных коронавирусом в Украине осенью 2021 года возможны три сценария развития ситуации — умеренный, оптимистичный и пессимистичный.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

— У нас есть несколько вариантов развития событий — умеренный, оптимистичный и пессимистичный. Понимаем, какое количество мест нужно подготовить, чтобы все три варианта прошли безболезненно для нашей страны, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, оптимистичный — когда украинская система здравоохранения не ощутит роста случаев коронавирусной болезни, а будет работать в обычном режиме и оказывать помощь другим пациентам.

В то же время, что предусматривают два других варианта, он не уточнил.

Глава Минздрава также рассказал, что поможет предотвратить массовое распространение коронавируса в Украине, это — вакцинация, адаптивный карантин и соблюдение санитарных норм, а именно физической и социальной дистанции.

— Какая разница между физической и социальной дистанцией? Физическая — это расстояние 1,5 метра. Социальная — избегать скопления людей, — добавил министр.

В Украине за последние сутки выявили более 5 тыс. новых случаев коронавируса. Такое количество свидетельствует о серьезном ухудшении эпидситуации в стране.