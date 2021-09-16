В Україні кількість нових хворих продовжить збільшуватися. Саме карантинні заходи матимуть значення для стримування Covid-19.

Про це заявила епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі Українського радіо. За її словами, важливе значення має те, як і різні заклади дотримуватимуться заходів, які прописані в нормативних документах. А також скільки людей вакцинуються та у який час.

– Впливає на такий показник і те, чи обережно себе поводять люди всередині приміщень, тут я говорю про обов’язкове провітрювання в будівлях, навіть якщо на вулиці дуже холодно, – зазначила вона.

Епідеміолог стверджує, що людям необхідно постійно нагадувати про те, що необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів. Це стосується усіх громадян країни, незалежно від того, вакциновані вони, чи ні.

Для людей, які отримали щеплення, залишаються необхідними дотримання дистанції, масковий режим, провітрювання приміщень. Мухарська стверджує, що зараз не варто поспішати робити третє щеплення, тим паче для цього необхідно мати більше наукової інформації.

Станом на 16 вересня в Україні зафіксували 5 744 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 1 499 людям, а померла 101 людина.

У семи регіонах фіксується напружена ситуація з Covid-госпіталізаціями. Це – Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська та Сумська області.

Джерело: Українське радіо