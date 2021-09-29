В Латвии с 15 ноября планируют сделать вакцинацию обязательной для работников учебных и медицинских учреждений, а также для работников сферы социального ухода.

Как пишет портал Delfi, все преподаватели, воспитатели детсадов, медработники, в частности аптекари, и сотрудники центров долгосрочной социальной опеки должны будут обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Теоретически представители этих профессий смогут получить доступ к исполнению своих обязанностей с помощью отрицательного теста на коронавирус. Но с 15 ноября власти Латвии перестанут оплачивать соответствующие тесты.

В то же время министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что времени, чтобы успеть вакцинироваться достаточно.

Кроме того, министр образования Анита Муйжниеце объяснила, если с детских садов, не желая делать прививки, уйдут воспитатели, то дети останутся без присмотра.

Обучение в дошкольных учреждениях не смогут организовать дистанционно. Соответственно это означает, что родители не смогут полноценно работать, ухаживая за детьми.

Поэтому в течение двух недель Министерство образования оценит ситуацию и предложит решение.

Кроме того, власти страны постараются найти решение проблемы иностранных студентов, которые вакцинировались вакцинами, непризнанными в Латвии.

Также в стране увеличивают количество услуг, которые можно получить с Covid-сертификатами и отрицательными результатами теста.

Из 11 октября все услуги в помещениях смогут предлагать только по предъявлению документа о вакцинации или отрицательного результата теста. Это правило только бездействует для почты, медицинских услуг и розничной торговли.

Однако, по словам министра здравоохранения Латвии, обсуждается ограничения в сфере розничной торговли.

В частности, правительство планирует ввести правило, согласно которому латвийские работодатели требуют от своих работников вакцинироваться, если они непосредственно контактируют с клиентами или другими работниками.

Отметим, что Латвия усилит карантин для невакцинированных. Правительство анонсирует возможность для таких граждан работать лишь отдаленно. А без документа, подтверждающего вакцинацию, их не будут пускать на рабочие места.

Кроме того, они не смогут посещать массовые мероприятия и торгово-развлекательные центры.

Источник: Delfi